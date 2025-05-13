Инвалиды войны и семьи шехидов до 2030 года будут обеспечены жильем - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Продлевается срок льгот для лиц, которым назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики в ходе военных операций, проведённых в 2020–2023 годах, а также для семей шехидов.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики следует утвердить и реализовать план мероприятий по поэтапному обеспечению в 2021–2030 годах жильем или частными домами следующих категорий лиц (семей):

- состоящие на учете в органах местной исполнительной власти в период с 1 января 2014 года по 1 января 2023 года как нуждающиеся в жилой площади лица, которым назначена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, семьи шехидов, а также лица, которые стали инвалидами в связи с участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (включая выполнение воинских обязанностей или служебных обязанностей), независимо от даты постановки на учёт;

- лица, получившие инвалидность в связи с защитой территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджанской Республики в ходе военных операций, проведенных в 2020-2023 годах, и семьи шехидов, взятые на учет в местных органах исполнительной власти как нуждающиеся в жилье.

Министерство экономики Азербайджанской Республики на основе предложений министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики должно обеспечить включение средств, необходимых для реализации плана мероприятий, указанного в части 1 настоящего распоряжения, в проект распределения государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета на 2021 год, а в 2022–2030 годах - ежегодно в процессе составления государственного бюджета в рамках государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов).