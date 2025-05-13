Вечер музыкального волшебства юного виртуоза Айдан Нуриевой с мировой классикой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Великолепный вечер в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева стал настоящим музыкальным праздником. Под овации зрителей прошёл первый сольный концерт 15-летней пианистки Айдан Нуриевой, сообщает Trend Life.

Впечатляющая техника, уникальная интерпретация и невероятная душевность – этот вечер стал триумфом юного таланта, открывающего новые горизонты в мире классической музыки. Айдан как настоящая музыкальная фея перенесла зрителей в мир искусства великих композиторов. В её исполнении прозвучали произведения Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана и Сергея Прокофьева, каждый аккорд проникал в самое сердце зрителей, которые с большим удовольствием слушали юное дарование.

В вечере также приняла участие юная скрипачка Эльмира Дадашева, которая под аккомпанемент Ирины Мехтиевой исполнила произведение Петра Ильича Чайковского.

Особого внимания заслуживает заключительный момент вечера, когда зрители стоя аплодировали Айдан, которая поразила публику виртуозным исполнением. Она была осыпана цветами и бурными аплодисментами как истинная звезда сцены, сияла ярче всех, принимая поздравления.

Айдан Нуриева - это имя, о котором мы еще не раз услышим. Её невероятный талант, трудолюбие и стремление к совершенству открывают перед ней широкие горизонты. И впереди ещё много ярких выступлений и побед!

Айдан родилась в Москве и первые уроки музыки получила в 4 года от своей бабушки Назиры Джангировой, почетного работника образования России. В возрасте 6 лет поступила в Детскую школу искусств (ДШИ) "Вдохновение" Москвы в класс Елены Литвиной, почетного работника образования России. Уже со второго года обучения Айдан успешно участвует в конкурсах и фестивалях. В столь юном возрасте является обладателем Гран-при и лауреатом множества престижных международных конкурсов в Азербайджане, России, США и Италии. Выступала в Карнеги-Холл (США), в Duome di San Lorenzo (Италия), в России в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, Концертном зале "Градский холл", в зале Государственного музея "Царское Село", в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ и т.д. В Азербайджане она выступала в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, молодежного камерного оркестра "Тутти" и т.д. В 2023 году стала победителем IV Республиканского конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Айдан постоянно работает над собой, была участницей мастер-классов именитых музыкантов в России, Грузии, Черногории и Италии, раскрывая всё новые и новые грани своего таланта. С 2022 года учится в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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