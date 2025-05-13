Объем добычи нефти с АЧГ снизился в январе-апреле 2025 г.

В январе-апреле текущего года с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли было добыто меньше нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем добычи нефти в республике достиг значительного уровня, включающий также добычу на других крупных месторождениях.

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