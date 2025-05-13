Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в руководящие органы Всемирного почтового союза - Самир Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стремится внести активный вклад в развитие глобальной почтовой системы и готов усилить международное сотрудничество в этой сфере.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов, выступая на I Форуме руководителей почтовых служб Европы и СНГ в Баку.

В ходе своего выступления он отметил, что Азербайджан официально выдвинул свою кандидатуру в Совет администрации и Совет по почтовым операциям Всемирного почтового союза (ВПС). Выборы в эти органы состоятся в рамках 28-го Конгресса ВПС, который пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 7 по 19 сентября 2025 года.

"Азербайджан заинтересован в том, чтобы внести вклад в реализацию ключевых инициатив, направленных на эффективное функционирование почтового сектора. Мы стремимся к сотрудничеству с международными партнерами для укрепления глобальных почтовых сетей и повышения стандартов универсального обслуживания", - подчеркнул С.Мамедов.

Замминистра также отметил актуальность тем, включенных в повестку форума: "Электронная коммерция, инновации, логистика и цифровая трансформация - это вопросы, имеющие важнейшее значение для развития современной почтовой отрасли".

Говоря о приоритетах Азербайджана, Самир Мамедов подчеркнул важность международного взаимодействия: "Мы придаем большое значение международному сотрудничеству - как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Особо хотим подчеркнуть важную роль Всемирного почтового союза в продвижении эффективных, инклюзивных и устойчивых глобальных почтовых услуг".

С.Мамедов также рассказал о вкладе Азербайджана в деятельность ВПС: "Азербайджан стал членом Всемирного почтового союза в 1993 году. В настоящее время национальный почтовый оператор "Азерпочт" сотрудничает с 173 странами мира, а с 126 из них проводит совместные операции по зарегистрированной корреспонденции".