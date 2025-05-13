Узбекистан и ОАЭ обсудили совместные проекты в сфере цифровой инфраструктуры (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - 13 мая министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с делегацией компании "e&" (Etisalat) из Объединённых Арабских Эмиратов во главе с вице-президентом Джасимом Абдуллой, передает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили возможности реализации совместных проектов по развитию телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры в Узбекистане. Особое внимание было уделено перспективам инвестирования в телекоммуникационные компании, созданию центров обработки данных и дальнейшему расширению цифровых решений в стране.

Сообщается, что представители «e&» высоко оценили проводимые в Узбекистане экономические реформы, меры по либерализации телекоммуникационного рынка, а также усилия по созданию благоприятной инвестиционной среды для иностранных компаний.

По итогам встречи достигнута договорённость о принятии практических шагов для реализации обсуждённых инициатив.

Отмечается, что компания «e&», основанная в 1976 году, на сегодняшний день ведёт деятельность в 38 странах. Штаб-квартира телекоммуникационного гиганта располагается в Абу-Даби. Количество абонентов компании превышает 189 млн человек, штат сотрудников составляет более 40 тысяч, а активы достигают 49,8 млрд долларов.