Азербайджан и ЕБРР провели переговоры по "зеленой" энергии и инфраструктурным проектам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проведены обсуждения по "зеленой" энергии и инфраструктурным проектам.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Мы были рады встретиться с президентом банка Одиль Рено-Бассо в рамках ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Мы обсудили приоритетные направления сотрудничества нашей страны с банком, вопросы "зеленой" энергии и реализацию инфраструктурных проектов, подчеркнули важность усиления совместной деятельности для перехода к устойчивой экономике", - говорится в публикации.

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