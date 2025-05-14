БАКУ /Trend/ - В Баку проходит II Международный форум аграрных инноваций (Фото)

Как сообщает в среду Trend, форум проходит в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

В Форуме принимают участие директор Центра цифрового развития и инноваций Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Эльвиз Исмаилов, генеральный менеджер по операциям Азербайджанской академии робототехники и инженерии Зия Исмайлов, заведующий отделом ООО Tim International Аттилио Сомма, директор по инновациям и цифровому развитию ООО Digital Umbrella Лейла Гаджиева, генеральный директор Peerstack Academy Джамал Рзаев.

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