Китайский производитель агрохимикатов заинтересован в продвижении своей продукции на рынок Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Китайская корпорация агрохимикатов ищет партнера для выхода на рынок Азербайджана.

Об этом в среду заявил Trend генеральный менеджер Jiangsu Inter-China Group Цзян Чжан в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

Цзян Чжан рассказал, что это его первый визит в Азербайджан и ознакомил с деятельностью компании, являющейся ведущим производителем и поставщиком в области агрохимикатов и биоразведочных материалов в Китае.

"Это наш первый визит в эту прекрасную страну. Мы приехали сюда с целью поиска местных партнеров. Пока мы не определили точную форму сотрудничества, однако на начальном этапе можем начать с презентации наших продуктов", - отметил он.

Представитель компании также рассказал о возможностях сотрудничества с Азербайджаном.

"Если наша продукция будет признана подходящей и приемлемой для азербайджанских компаний и рынка, следующим шагом будет обсуждение формы сотрудничества.

Мы открыты для разных форм партнерства, включая дистрибуцию или создание совместных предприятий для производства",- добавил Цзян Чжан.

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