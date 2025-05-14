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Азербайджан намерен стать лидером "зеленого" перехода в регионе - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 14 мая 2025 15:27 (UTC +04:00)
Азербайджан намерен стать лидером "зеленого" перехода в регионе - Микаил Джаббаров
Фото: INMerge Innovation Summit

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан реализует амбициозную стратегию, направленную на позиционирование страны в качестве регионального центра "зеленой" энергетики и устойчивой инфраструктурной взаимосвязи.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии на тему "Азербайджан: новые возможности для зеленого роста и подключения", прошедшей в рамках ежегодных встреч Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

М.Джаббаров отметил усиливающуюся роль Азербайджана в региональных проектах в сфере чистой энергетики. В частности, он рассказал о текущих инициативах, направленных на экспорт возобновляемой энергии из Азербайджана и Грузии в Европу. "Конечно, проекты, которые уже реализуются, включая "зеленую" инфраструктуру, направлены на то, чтобы доставить возобновляемую энергию, произведённую в Азербайджане и Грузии, на европейские рынки. Это было бы невозможно без мощной политической поддержки и регионального сотрудничества", - подчеркнул министр.

По его словам, это сотрудничество выходит за пределы ближайших соседей. "Оно охватывает не только Венгрию, Румынию и Болгарию. Мы также ведем активную работу с регионами к востоку от Азербайджана, в частности с Центральной Азией. Казахстан и Узбекистан — яркие примеры нашей решимости объединить энергетические системы, в первую очередь на базе возобновляемых источников энергии. И это уже происходит на практике", - добавил он.

Говоря о внутренней политике, министр указал на предпринимаемые шаги по формированию благоприятной нормативно-правовой базы для развития "зеленой" энергетики. "С одной стороны - это целевые показатели, к которым мы стремимся, с другой - конкретные инструменты политики, позволяющие быстрее и эффективнее адаптироваться", - отметил Джаббаров. "Переход к чистой энергетике — это не только вопрос объема производства, но и вопрос потребления. Для меня важно, чтобы энергетический переход учитывал не только предложение, но и спрос".

Министр также отметил готовность Азербайджана разделять инвестиционные риски с частными партнерами. "Все проекты в области ВИЭ в Азербайджане реализуются частным сектором — в основном иностранными, но также и местными инвесторами. При этом государство в лице на 100% принадлежащей ему компании SOCAR готово принимать участие в проектах в качестве миноритарного партнёра, если это необходимо для инвестора", - заявил он. "Когда мы вкладываем свой доллар или евро наряду с инвесторами, это является прямым сигналом нашей приверженности к энергетическому переходу".

Он подчеркнул, что для Азербайджана вопрос перехода к чистой энергии продиктован не идеологией, а экономической целесообразностью. "Хотя значительная часть наших доходов по-прежнему поступает от традиционных источников энергии, для нас важно, чтобы проекты имели экономическую обоснованность. Мы искренне верим, что именно это делает страну привлекательной для инвестиций".

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