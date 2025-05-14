Развод родителей приводит к ряду психологических проблем у детей - Лейла Баширова

БАКУ /Trend/ - Развод — это социальное событие, которое оказывает глубокое и долгосрочное воздействие на психологию детей, и приводит к ряду психологических проблем.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказала главврач Клинической психиатрической больницы № 2 министерства здравоохранения Лейла Баширова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

По ее словам, это огромная психологическая травма для детей:

"В результате этого у детей снижается уверенность в себе, возникает самоизоляция и самоосуждение. Стресс, вызванный разлукой с одним из родителей, у детей, как правило, проявляется не в первые дни после разлуки, а позже, и даже спустя годы эта травма может остаться", - отметила она.

Л.Баширова отметила, что для того, чтобы снизить негативное влияние на психологию детей этого напряжения, родителям следует в первую очередь проводить беседы с детьми.

"Они должны объяснить, что развод произошел не по вине ребенка и оба родителя будут продолжать их любить. Избегание родителями конфликтов, невыдвижение детей в центр споров и здоровое общение между родителями могут обеспечить эмоциональную стабильность детей во время бракоразводного процесса", - добавила она.