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При поддержке Фонда Гейдара Алиева стартовал телевизионный конкурс "Мугам" (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 мая 2025 10:39 (UTC +04:00)
При поддержке Фонда Гейдара Алиева стартовал телевизионный конкурс "Мугам" (ВИДЕО)
Фото: Фонд Гейдара Алиева

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева стартовал IX телевизионный конкурс "Мугам".

Как сообщает в среду Trend, в конкурсе, проводимом при организационной поддержке министерства культуры и Азербайджанского телевидения, принимают участие юные и молодые конкурсанты в возрасте от 8 до 30 лет.

Телевизионный конкурс "Мугам" проводится при поддержке Фонда с 2005 года. В этом году конкурсу исполняется 20 лет. Мугамные конкурсы, проводимые по инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, внесли важный вклад в раскрытие творческого потенциала молодых исполнителей, сохранение и передачу народной музыки новым поколениям, популяризацию мугамного искусства Азербайджана на международном уровне.

В этом году в конкурсе участвуют две возрастные категории: юноши 8-16 лет и молодежь 16-30 лет. В конкурсе принимают участие 30 исполнителей, отобранных на основе прослушиваний, проведенных в Баку и регионах в течение примерно 3 месяцев. Финальный концерт конкурса и награждение победителей состоится в августе.

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