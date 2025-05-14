Казахстанский НПЗ ищет новые рынки сбыта в Каспийском регионе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстанское судовое топливо может укрепить свои позиции на рынке Каспийского региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Aktobe Refinery Тимур Батрымбетов в кулуарах Каспийского и Центрально-Азиатского форума по торговле и логистике нефти в Баку.

Он отметил, что завод перерабатывает до 300 тысяч тонн нефти в год, выпуская качественный мазут и судовое топливо. Основным сырьем служит нефть из Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей Казахстана.

"Наш мазут уже хорошо известен на азербайджанском рынке и считается премиальным продуктом благодаря низкому содержанию серы (до 0,5%) и температуре застывания минус 35 градусов. Сейчас мы ищем новые рынки сбыта для судового топлива и планируем предложить его местным бункеровочным компаниям в Каспийском регионе", - рассказал он.

По его словам, ранее судовое топливо поставлялось в Россию и Кыргызстан, однако в последнее время эти рынки заняты более дешевым российским дизельным топливом. В связи с этим компания рассматривает новые логистические маршруты через порт Актау, а также возможность сотрудничества с азербайджанскими терминалами.

"Качество нашей продукции позволяет нам уверенно конкурировать. Мы надеемся, что правительство Казахстана поддержит отечественных производителей и поможет расширить экспортные возможности", - добавил он.

Он пояснил, что завод перерабатывает в основном тяжелую нефть из западных регионов Казахстана, что напрямую влияет на структуру выпускаемой продукции. ""При переработке тяжелой нефти выход мазута достигает 70 процентов, а судового топлива — около 30 процентов. Если сырье более легкое, до 50 процентов объема составляет нафта, а доля мазута и судового топлива снижается до 25 процентов", - уточнил Батрымбетов.

Отметим, что 24–25 апреля в Баку состоялся Каспийский и Центрально-Азиатский форум по торговле и логистике нефти.