Опубликован список подорожавших и подешевевших товаров в Азербайджане за апрель 2025 г.

В апреле в Азербайджане зафиксированы изменения цен на ряд продуктов питания, непродовольственные товары и платные услуги. Подорожали некоторые фрукты, масла и напитки, тогда как подешевели мука, яйца, зелень и орехи. Выросли цены на обувь и ювелирные изделия, снизились — на мебель. Среди услуг подорожали химчистка, стоматология и авиаперелеты в страны СНГ.

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