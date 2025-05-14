Опубликован список подорожавших и подешевевших товаров в Азербайджане за апрель 2025 г.
В апреле в Азербайджане зафиксированы изменения цен на ряд продуктов питания, непродовольственные товары и платные услуги. Подорожали некоторые фрукты, масла и напитки, тогда как подешевели мука, яйца, зелень и орехи. Выросли цены на обувь и ювелирные изделия, снизились — на мебель. Среди услуг подорожали химчистка, стоматология и авиаперелеты в страны СНГ.
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