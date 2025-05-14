Увеличился оборот розничной торговли в Азербайджане
В январе-апреле текущего года в Азербайджане было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 10,3 млрд манатов.
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