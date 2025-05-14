БАКУ/Trend/ - Бельгийско-азербайджанская торговая палата (BELGAZERCOM) организует новую торговую миссию в Баку в начале сентября, заявил председатель палаты Стеф Горис, выступая на бизнес-мероприятии в Брюсселе, передает Trend.

«Эта миссия будет сосредоточена на практическом взаимодействии: посещение предприятий; брифинги с представителями органов власти; индивидуально подобранные B2B встречи. Если вы работаете в сфере логистики, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса, фармацевтики, переработки отходов или очистки воды — это ваш шанс открыть для себя быстрорастущий рынок с глобальными амбициями. Я приглашаю каждого предпринимателя, инвестора и бизнес-лидера, присутствующего здесь сегодня, рассмотреть возможность присоединиться к нам в Баку в сентябре. Вы получите не только знания, но и доступ», — сказал он.

Говоря о планах на будущее, Горис отметил, что Бельгийско-азербайджанская торговая палата продолжит развиваться.

«Мы запускаем новые цифровые инструменты, расширяем нашу сеть во Фландрии, Валлонии и Брюсселе, а также углубляем сотрудничество с отраслевыми федерациями, академическими учреждениями и агентствами регионального развития и экспорта, такими как FIT, AWEX и HUB», — добавил он.