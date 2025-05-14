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Узбекистан и Словения обсудили расширение сотрудничества в ключевых отраслях экономики

Узбекистан Материалы 14 мая 2025 06:34 (UTC +04:00)
Узбекистан и Словения обсудили расширение сотрудничества в ключевых отраслях экономики

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - 13 мая в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан состоялась встреча заместителя министра Акрама Алиева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Словения в Узбекистане Аленкой Суходолник, передает Trend со ссылкой на министерство.

Сообщается, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность активизации взаимодействия в таких сферах, как промышленность, технологии, фармацевтика, энергетика, химическая промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящим совместным мероприятиям, включая проведение бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку совместным узбекско-словенским проектам, выразили заинтересованность в дальнейшем углублении практического взаимодействия и реализации новых инициатив.

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