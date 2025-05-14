В Kapital Bank прошли обучающие тренинги по финансам и клиентскому опыту для студентов

Первый банк страны — Kapital Bank продолжает оказывать поддержку молодёжи, в особенности студентам, в приобретении нового опыта и личностном развитии. На этот раз в головном офисе банка были организованы специальные тренинги для студентов четырёх вузов. Проект, направленный на повышение знаний молодых людей в области финансов и клиентского опыта, состоялся на прошлой неделе.

Первым мероприятием стала экскурсия, проведённая в рамках сотрудничества с Азербайджанским Университетом Туризма и Менеджмента. В ходе визита студенты вуза ознакомились с деятельностью финансовых подразделений банка. В обучающей части они получили информацию о новейших подходах в сфере финансового учёта, внутренней бухгалтерии, финансового анализа и управления, материальной мотивации и регулятивной отчётности, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

Следующий проект под названием «CX day» был организован для студентов Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Экономического Университета и Бакинского филиала Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова. В рамках мероприятия эксперты банка поделились со студентами своими знаниями в области анализа и изучения клиентского опыта, а также роли клиентского опыта в создании и развитии продукта. Участникам также была представлена стратегия личного развития и построения карьеры в этом направлении.

Посредством подобных инициатив, ориентированных на развитие молодых специалистов, банк стремится помочь им продвинуться на профессиональном пути и поддержать их карьерный рост. Отметим, что проекты являются постоянными, и до конца года другие студенты также смогут воспользоваться этой возможностью.

Kapital Bank — первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.