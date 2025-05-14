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На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 14 мая 2025 17:15 (UTC +04:00)
На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым приняла участие и выступила на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся в Люксембурге 13-14 мая.

Об этом в среду сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе выступления на заседании замминистра отметил, что переговоры по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершились в марте текущего года. Кроме того, подчеркнуто, что главным условием подписания согласованного текста является необходимость внесения изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и надлежащих структур.

"Э. Мамедов сказал, что Азербайджан готов продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации отношений между двумя странами.

В выступлении заместитель министра заявил, что неутверждение Парламентской Ассамблеей Совета Европы мандата делегации Азербайджана в январе 2024 года было полностью необоснованным с правовой точки зрения и противоречило положению о том, что "все государства-члены должны на равной основе участвовать в работе двух уставных органов Совета Европы", отраженному в решении, принятом Комитетом министров организации в 2019 году.

Он подчеркнул необходимость скорейшего решения ситуации с целью безусловного восстановления участия Азербайджана в Ассамблее, которая должна служить платформой для межпарламентского диалога и сотрудничества.

14 мая заместитель министра Э. Мамедов провел встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О'Флаэрти и генеральным директором по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлукой Эспозито, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес",- говорится в сообщении ведомства.

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На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
На сессии Совета Европы обсуждены мирные инициативы Азербайджана (ФОТО)
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