Оффшорная ветроэнергетика Азербайджана может стать двигателем развития "зеленого" водорода

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает значительные шаги в развитии "зеленой" энергетики, при этом "зеленый" водород становится ключевым элементом будущего энергетического баланса страны.

Как передает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе панельной дискуссии "Азербайджан: новые возможности для "зеленого" роста и устойчивой связи" на ежегодных встречах ЕБРР в Лондоне.

Солтанов рассказал о стратегии страны в сфере энергетики и ее ориентированности на возобновляемые ресурсы. Признавая, что Азербайджан еще не является лидером в области водородных технологий, он отметил высокий потенциал страны в морской ветроэнергетике, которая может сыграть важную роль в развитии "зеленого" водорода.

Замминистра пояснил, что акцент на этом ресурсе обусловлен его возможностью служить системой хранения избыточной энергии, в частности, полученной из возобновляемых источников. "Мы начали серьезно думать о водороде, а именно о "зеленом" водороде, как о системе хранения. Системы хранения очень дорогие, но водород обладает хорошими свойствами. Когда энергии слишком много и ее невозможно использовать, может возникнуть дефицит. Можно ли использовать эту избыточную энергию для производства водорода, который затем может быть преобразован в электричество в случае нехватки или экспортирован как молекула? Это была наша идея", - пояснил Солтанов.

Кроме того, заместитель министра отметил конкурентные преимущества Азербайджана в области "голубого" водорода, ссылаясь на природный газ и истощенные нефтяные месторождения, которые идеально подходят для улавливания и хранения углерода. "У нас есть природный газ, есть истощенные месторождения нефти и газа для улавливания и хранения углерода, но при этом мы, насколько могли, направляли наших консультантов на использование экологически чистой энергии", - добавил он.

Солтанов также отметил, что глобальные изменения повлияли на ожидания Азербайджана по поводу "зеленого" водорода. "Пять лет назад мы ожидали больше от "зеленого" водорода. Сегодня наши ожидания изменились. Но, несмотря на это, в каждую консалтинговую компанию, которую мы нанимаем, мы всегда включаем вопросы, связанные с "зеленым" водородом", - отметил он.

"Учитывая масштабы Каспия и инфраструктуру, о которой я упоминал, мы верим, что сможем создать экосистему и симбиотические отношения, которые помогут нам достичь успеха", - сказал он в заключение.