Китайский производитель агрохимической продукции стремится найти партнеров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Shandong Binnong Technology стремится найти партнеров в Азербайджане.

Об этом сказал Trend генеральный менеджер китайской компании Shandong Binnong Technology Харви Ги.

"Мы хотим собрать больше информации об азербайджанском сельском хозяйстве, а также найти партнеров", - сказал он.

По его словам, китайская компания Shandong Binnong Technology является основным производителем агрохимической продукции.

"Мы производим различные виды гербицидов, инсектицидов и фунгицидов. В настоящее время экспортируем нашу продукцию более чем в 90 стран. Мы предоставляем высококачественную продукцию, а также предлагаем конкурентоспособные цены. Сельское хозяйство является основной отраслью для каждой страны, поэтому очень важны высокое качество и конкурентоспособные цены на агрохимическую продукцию. Мы также планируем сотрудничать с компаниями в Азербайджане. И именно по этой причине мы здесь. Мы впервые получаем информацию об этой выставке, и впервые в ней участвуем. Хотим собрать больше информации об азербайджанском сельском хозяйстве, а также найти партнеров", - сказал генеральный менеджер компании.

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