Обнародованы данные по ценам на рынке недвижимости в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Рынок недвижимости в Нахчыванской АР в последние годы активизировался.

Об этом сказал Trend председатель Азербайджанского общества оценщиков, экономист-эксперт Вугар Орудж.

"В настоящее время сотка земли нежилого назначения в городе Нахчыван, а именно в его центре, составляет около 30-50 тысяч манатов. Цены на жилой территории варьируют от 5 до 15 тысяч манатов в зависимости от участка. Цены варьируют в пределах 2000 - 2500 манатов за квадратный метр в многоэтажных новостройках и 1,500 - 2000 манатов за квадратный метр в старых домах", - отметил В.Орудж.

Квалификационное, то есть ценовое распределение по районам может быть сформулировано следующим образом: город Нахчыван, Бабекский район, Ордубад, Джульфа, Шарур, Шахбуз, Кенгерли, Садарак.

Он отметил, что рынок недвижимости Нахчывана в настоящее время развивается и пользуется большим спросом. Поэтому ежегодно наблюдается рост цен на 10-20%. Кроме того, инвестиции в Нахчыван также повлияли на рост цен. Ожидается, что с открытием Зангезурского коридора цены продолжат рост.

Эксперт по вопросам недвижимости Орхан Рустамов сказал, что рынок недвижимости в Нахчыванской АР за последние годы существенно изменился.

"Если посмотреть на прошлый год, то за январь-ноябрь государственная регистрация недвижимости в Нахчыване выросла на 3,8%, а оформление технической документации - на 4,2%. Кроме того, с марта 2024 года государственная собственность регистрируется через электронную систему.

Туристический потенциал Нахчывана также влияет на рынок недвижимости. Исторические памятники, минеральные источники и лечебные курорты обусловливают приток туристов в регион. Это также влияет на рост спроса на недвижимость и рост цен", - сказал он.

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