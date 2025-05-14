ОПЕК о добыче нефти в Азербайджане за апрель 2025 г.
Согласно последним данным ОПЕК, добыча сырой нефти в Азербайджане в апреле 2025 года оставалась стабильной. Несмотря на то, что добыча оставалась неизменной в месячном исчислении, она немного снизилась по сравнению с началом этого года.
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