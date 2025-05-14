Азербайджан может сыграть ключевую роль в "зеленом" переходе и привлечении инвестиций - McKinsey

БАКУ /Trend/ - Растущая роль Азербайджана в области "зеленой" энергетики и развития инфраструктуры может приносить пользу не только его собственному населению, но и более широкому региону.

Как передает в среду Trend, об этом заявил Ермолай Солженицын, старший партнер McKinsey & Company, выступая на панельной дискуссии "Азербайджан: новые возможности для "зеленого" роста и подключения" в рамках ежегодных встреч ЕБРР в Лондоне.

Говоря о глобальном характере энергетического перехода, Е.Солженицын отметил: "Во многих странах региона наблюдается своего рода конкуренция - кто сможет стать лидером в той или иной области. Речь идет не только о пользе для собственного населения, но и о потенциале для экспорта решений и технологий в соседние страны".

Он подчеркнул важность привлечения частных инвестиций, особенно в сферу систем хранения энергии. "Это отличное направление для участия частного сектора, - отметил он. - Сейчас, например, в Китае производители оборудования проявляют интерес не только к экспорту, но и к локализации производств".

По его словам, развитие "зеленой" энергетики должно рассматриваться в более широком контексте экономической и промышленной диверсификации. "Это не просто энергия ради энергии - это способ привлечения инвестиций в индустриализацию, - сказал Е.Солженицын. - Отходя от углеводородного наследия, встает вопрос: какие промышленные и логистические хабы мы будем развивать, и какие энергетические и транспортные условия можно создать для их поддержки?"

Он также положительно оценил подготовку Азербайджана к проведению конференции COP29. "Азербайджан проделал большую работу - не только в продвижении международной дискуссии, но и в том, чтобы показать себя как привлекательную страну для инвестиций", - заключил Е.Солженицын.