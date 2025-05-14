Омбудсмен Азербайджана приняла участие в заседании ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в заседании правления Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламской Республике Иран и Генеральной ассамблее Ассоциации.

Об этом Trend сообщили в Аппарате омбудсмена.

В ходе своего выступления на мероприятиях омбудсмен отметила, что Азербайджан активно участвует в деятельности, проводимой в рамках Организации исламского сотрудничества, проводит важные глобальные мероприятия.

Особо отметив вынужденную миграцию как одну из важнейших проблем современности, Сабина Алиева сказала, что в результате политики этнической чистки со стороны Армении сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель, их фундаментальные права и свободы были грубо нарушены. Она добавила, что мины, установленные Арменией на азербайджанских территориях, привели к потере жизни и здоровья людей, создали серьезную угрозу для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли и их безопасного проживания, точные карты минных полей до сих пор не переданы нашей стране.

На мероприятиях были проведены взаимный обмен мнениями и обсуждения.

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