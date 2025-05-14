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Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)

Стиль Материалы 14 мая 2025 17:42 (UTC +04:00)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Фото: Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Величественные камни Дворца Ширваншахов в Баку стали свидетелями не просто показа мод, а настоящей симфонии стиля, слова и звука, где древняя поэзия и современный подиум соединились в одном дыхании, сообщает Trend Life.

Под сводами этого исторического памятника восточная элегантность обрела новое звучание: здесь прошла премьера коллекции "Xəmsə", вдохновлённой бессмертным наследием великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви из сборника эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица", состоит из произведений - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искендер-наме" и "Лейли и Меджнун"), входящего в мировую сокровищницу литературного наследия.

Организаторами выступили Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и основательница бренда "Natavan", дизайнер и коллекционер Натаван Алиева.

Коллекция стала фэшн-воплощением "Хамсе" - пяти жемчужин азербайджанской поэзии, наполненным идеями любви, справедливости, красоты и мудрости. Дефиле прошло в сопровождении хора имени Джахангира Джахангирова (руководитель Тарана Юсифова) Международного центра мугама - классическая музыка придала показу особую эмоциональную глубину и атмосферу художественного слияния времён.

Цель проекта - показать, как богатейшее литературное и культурное наследие Азербайджана может быть переосмыслено через призму современной моды. И это удалось сполна: среди зрителей были и туристы, и искусствоведы, и истинные ценители стиля. Каждый гость стал частью уникального действа - встречи классики и современности в самом сердце Баку.

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Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви (ФОТО)
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