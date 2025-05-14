Вырос внешнеторговый оборот Грузии за январь-апрель

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Грузии в январе–апреле 2025 года составил $7,755 млрд, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Национальная служба статистики, передает Trend.

Объем экспорта за четыре месяца вырос на 14,2% - до $2,014 млрд, тогда как импорт увеличился на 15,7%, достигнув $5,741 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $3,726 млрд, или 48,1% от общего объема.

Особенно примечательным оказался апрель: экспорт продемонстрировал резкий рост - на 41%, до $616 млн. В то же время объем импорта сократился на 3,6% и составил $1,399 млрд.