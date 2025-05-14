Назван объем работ в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины"
На сегодня предприниматели вложили более 35 миллионов манатов в работы, проведенные в промышленном парке, создано около 100 постоянных рабочих мест.
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