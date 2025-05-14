Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 мая в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), Агентством по развитию медиа, Службой электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта и действующим в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) ООО "Azintelecom" был проведен тренинг по кибербезопасности для представителей медиа-субъектов.

Trend сообщает, что цель тренинга - проинформировать представителей СМИ о современных киберугрозах, способствовать тому, чтобы они были более устойчивыми и подготовленными в этом вопросе.

На мероприятии выступили заведующий сектором Администрации Президента Эльмир Велизаде, председатель правления IRIA Фарид Османов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, начальник Службы электронной безопасности Самир Расулов.

В выступлениях были затронуты киберинциденты в сфере СМИ и уровень кибербезопасности, а также подчеркнута важность улучшения ИТ-инфраструктуры и усиления мер кибербезопасности в субъектах СМИ.

На обучающих сессиях, в которых приняли участие представители более 50 медиа-субъектов, эксперты в соответствующей области упомянутых структур, а также тренеры Израильского технологического института "Technion" и Азербайджанского центра кибербезопасности обсудили вопросы кибербезопасности, профилактических мер по предотвращению киберинцидентов, методы фишинга и социальной инженерии, вопросы защиты аккаунтов медиа-структур в социальных сетях.

В конце каждой сессии были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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