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Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)

Общество Материалы 14 мая 2025 19:20 (UTC +04:00)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 14 мая в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), Агентством по развитию медиа, Службой электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта и действующим в составе Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) ООО "Azintelecom" был проведен тренинг по кибербезопасности для представителей медиа-субъектов.

Trend сообщает, что цель тренинга - проинформировать представителей СМИ о современных киберугрозах, способствовать тому, чтобы они были более устойчивыми и подготовленными в этом вопросе.

На мероприятии выступили заведующий сектором Администрации Президента Эльмир Велизаде, председатель правления IRIA Фарид Османов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, начальник Службы электронной безопасности Самир Расулов.

В выступлениях были затронуты киберинциденты в сфере СМИ и уровень кибербезопасности, а также подчеркнута важность улучшения ИТ-инфраструктуры и усиления мер кибербезопасности в субъектах СМИ.

На обучающих сессиях, в которых приняли участие представители более 50 медиа-субъектов, эксперты в соответствующей области упомянутых структур, а также тренеры Израильского технологического института "Technion" и Азербайджанского центра кибербезопасности обсудили вопросы кибербезопасности, профилактических мер по предотвращению киберинцидентов, методы фишинга и социальной инженерии, вопросы защиты аккаунтов медиа-структур в социальных сетях.

В конце каждой сессии были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
Для представителей медиа проведен тренинг по кибербезопасности (ФОТО)
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