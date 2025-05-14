Назван объем инвестиций bp в экономику Азербайджана
Широкая социальная инвестиционная деятельность bp в стране и ее усилия по развитию навыков принесли людям значительные выгоды, улучшили и изменили их жизнь. Социальные инвестиции компании направлены на развитие местного потенциала, образование, развитие сообществ, местное предпринимательство, окружающую среду, наращивание спортивного потенциала, а также на изучение и продвижение богатого культурного наследия Азербайджана.
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