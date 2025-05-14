Открытие нового этапа в азербайджано-люксембургских отношениях отвечает интересам обеих сторон - депутат Милли Меджлиса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Люксембурге состоялся ряд встреч по развитию двусторонних связей с Азербайджаном.

Об этом в среду Trend сказала руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Люксембург, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нигяр Мамедова.

Она отметила, что в ходе визита, в котором также участвовал член рабочей группы Эльчин Мирзабейли, состоялись встречи с рядом высокопоставленных представителей парламента и правительства Люксембурга. В частности, переговоры прошли с руководителем Демократической политической группы в Палате депутатов Жилем Баумом, председателем Комитета по внешним и европейским делам, сотрудничеству, внешней торговле и Большому региону, членом Демократической политической группы Густи Граасом, директором Политического департамента министерства иностранных и европейских дел Люксембурга Вероник Докендорф, председателем Комитета по окружающей среде, климату и биоразнообразию Палаты депутатов, членом Социально-христианской политической группы Полом Галом, а также с чрезвычайным и полномочным послом Люксембурга в Азербайджане Аленом де Мюзером. В ходе встреч были проведены конструктивные обсуждения по вопросам развития двусторонних отношений.

Н.Мамедова отметила, что дипломатические отношения между нашими странами, установленные 33 года назад, являются прочной основой для углубления сотрудничества

"Существует большой потенциал для расширения парламентских связей между Азербайджаном и Люксембургом. С 2005 года успешно функционирует рабочая группа по межпарламентским связям.

Как руководитель этой группы, я отметила необходимость развития парламентской дипломатии между двумя странами. Также я довела до сведения, что деятельность парламента Азербайджана строится на принципах открытости и гласности, в стране существуют глубокие традиции парламентаризма. Я подчеркнула, что сегодня в парламенте Азербайджана представлены различные политические партий и социальные группы, что способствует выражению различных политвзглядов, развитию политдиалога.

В то же время я обратила внимание на активное участие женщин в политической сфере в Азербайджане, в том числе в парламенте, подчеркнула, что активность женщин в общественно-политической среде способствует миру, диалогу, развитию сотрудничества. В ходе обсуждений была отмечена важность начала нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом на уровне парламентов. Поддержана инициатива по установлению связей между парламентами Азербайджана и Люксембурга", - сказала она.

На встречах также было отмечено, что спустя тридцать лет появились реальные возможности для устойчивого мира и безопасности.

"Азербайджан, как страна-победитель, выступил инициатором первого мирного предложения. В Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от оккупации, начался совершенно новый этап развития. Я пригласила люксембургских коллег в нашу страну, чтобы они могли познакомиться с новой реальностью. На встречах подчеркивалось, что Люксембург также заинтересован в обеспечении стабильности и мира на Южном Кавказе.

Как известно, Люксембург, будучи членом Европейского союза, занимает стратегическое положение в Европе.

Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом, в частности, может сыграть важную роль в укреплении связей официального Баку с Европейским союзом. Сегодня отношения между ЕС и Азербайджаном находятся на высоком уровне. Азербайджан является одним из самых надежных партнеров Европейского союза и ключевым гарантом его энергетической безопасности.

Во время недавнего визита в Азербайджан высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас, особое внимание было уделено перспективам расширения двустороннего сотрудничества",- также отметила она.

Депутат отметила, что люксембургская делегация, в свою очередь, выразила заинтересованность в перспективах взаимных визитов.

"Во время встречи было особо подчеркнуто значение вклада Азербайджана в борьбу с изменением климата - в частности, в контексте проведенной в прошлом году конференции COP29. Делегация Люксембурга, принявшая участие в этом авторитетном форуме, выразила уверенность в высоком интересе к опыту Азербайджана в сфере экологических инициатив.

Азербайджан также играет важную роль как ключевой транспортно-транзитный узел евроатлантического пространства. В этом контексте имеются широкие перспективы для расширения экономических связей между Азербайджаном и Люксембургом. Недаром во время визита в Азербайджан делегации во главе с директором политического департамента министерства иностранных и европейских дел Люксембурга Вероник Докендорф в начале этого года было особо отмечено значение развития двустороннего сотрудничества. В ходе встреч обсуждались новые направления партнерства и потенциал реализации совместных инициатив.

Считаю, что открытие нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Люксембургом отвечает интересам обеих сторон. Уверена, что взаимные визиты и конструктивные обсуждения принесут ощутимые результаты",- добавила Нигяр Мамедова.

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