Достижение климатического финансирования в 300 млрд долларов на COP29 связано с доверием к независимой политике Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Достижение климатического финансирования в 300 миллиардов долларов на COP29 связано с доверием к независимой политике Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на расширенном заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) на тему "Подъем Глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".

"Азербайджан отдает предпочтение многополярности в своей внешней политике", - сказал он.

Замминистра отметил, что Глобальный Юг развивается с экономической и политической точек зрения. "Это можно увидеть на примере нескольких организаций. G20 уже приняла африканские страны в качестве полноправных членов. Расширяется и организация БРИКС, к ней присоединились 4 полноправных члена, двое из которых - страны Африки", - сказал он.

Я.Рафиев подчеркнул, что Движение неприсоединения играло активную роль в глобальной политике в период председательства Азербайджана.

"Было создано несколько институтов Движения - Молодежное движение, Парламентская сеть и др. В период после COP29 между Азербайджаном и странами Глобального Юга произошло определенное сближение. Проведя COP29, Азербайджан еще раз подтвердил свои глобальные лидерские качества. Достижение климатического финансирования в 300 миллиардов долларов стало поддержкой Глобальному Югу со стороны Глобального Севера. Консенсус был достигнут 98 странами. Возможность принятия этого сложного решения основывалась на доверии к независимой внешней политике Азербайджана", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!