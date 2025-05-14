Masdar о растущем интересе к Азербайджану как рынку "зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - Стремление Азербайджана диверсифицировать свой энергетический баланс и способствовать устойчивому будущему привлекло значительные инвестиции частного сектора.

Как передает в среду Trend, об этом заявил финансовый директор Masdar Мазин Хан в ходе панельной дискуссии "Азербайджан: новые возможности для зеленого роста и подключения" на ежегодных встречах ЕБРР в Лондоне.

Хан подчеркнул растущую привлекательность страны для инвесторов в сфере энергетики. "Азербайджан имеет схожий опыт с другими экономиками, основанными на нефти и газе. Однако теперь такие страны, как Азербайджан, понимают, что диверсификация энергетического баланса - это не только этическая обязанность, но и коммерчески обоснованная и долгосрочная стратегия", - отметил он. "С точки зрения инвестора есть три основных причины, по которым нас привлекает Азербайджан".

Первая причина, по его словам, заключается в решимости Азербайджана развивать возобновляемые источники энергии. "Как уже подчеркивали министры, руководство страны настроено на то, чтобы возобновляемые источники энергии играли ключевую роль в энергетическом балансе, и мы верим, что цель, поставленная на 2030 год, будет достигнута даже раньше запланированного срока", - сказал он. "Это показывает, что предпринимаются серьезные шаги, принимаются законы для реализации этой цели".

Хан отметил богатство природных ресурсов Азербайджана, особенно ветряного и солнечного потенциала. "У Азербайджана есть значительный неиспользуемый потенциал, особенно в ветроэнергетике - как на суше, так и на море. Это природный возобновляемый ресурс, и его потенциал огромен", - отметил он. "Нам необходимо найти разумные способы доступа к этим ресурсам".

Третьим важным фактором является нормативно-правовая база Азербайджана, которая играет ключевую роль в привлечении инвестиций. "Принятые шаги по стабилизации и улучшению нормативно-правовой базы имеют решающее значение", - подчеркнул он. "Долгосрочные соглашения о закупке электроэнергии делают проекты более привлекательными для инвесторов, что, в свою очередь, привлекает долговых инвесторов и помогает ускорить реализацию проектов".

Благодаря этим факторам компания Masdar уже инвестировала в Азербайджан, запустив фотоэлектрическую установку мощностью 230 мегаватт в Гарадаге. Кроме того, компания подписала соглашение о разработке проектов по возобновляемой энергетике мощностью до 10 гигаватт в краткосрочной и среднесрочной перспективе. "Мы видим огромный потенциал в Азербайджане и с нетерпением ждем новых проектов", - добавил Хан.