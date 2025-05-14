Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

В Баку пройдёт Фестиваль, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма

Социум Материалы 14 мая 2025 20:18 (UTC +04:00)
В Баку пройдёт Фестиваль, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - На Площади Фонтанов (ул. Нигяр Рафибейли) в Баку 17 мая с 10:00 до 18:00 пройдет V ежегодный Фестиваль аутизма, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма, сообщили Trend Life организаторы.

Фестиваль проводится с целью поддержать социальную интеграцию людей с аутизмом, продемонстрировать их творческие способности и повысить осведомленность общества о расстройстве аутистического спектра (РАС). Программа включает в себя торжественное открытие, концерт, выставку работ детей с особенностями развития, тематические зоны по различным направлениям творчества и обучения, презентации проектов реабилитационных и образовательных организаций.

Широкая аудитория фестиваля охватывает представителей государственных структур, бизнесменов, общественных деятелей, блогеров, а также детей и молодежь с РАС и их семьи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости