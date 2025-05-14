Немецкая FrigorTec видит значительный потенциал для сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания FrigorTec видит в Азербайджане значительный потенциал для сотрудничества в сфере охлаждения зерна.

Об этом сказал в среду Trend менеджер по продажам немецкой компании FrigorTec Эдуард Лихтенберг (Eduard Lichtenberg) в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro в Баку.

"FrigorTec - это компания, базирующаяся в Германии. Все оборудование мы производим и тестируем исключительно на нашем заводе в Германии. Мы экспортируем нашу продукцию более чем в 80 стран. Наша специализация - не только охлаждение зерна, но и кондиционирование воздуха в промышленных зернохранилищах, электрических шкафах. Для Азербайджана интересны оба направления. Мы с нетерпением ждём успешного сотрудничества со страной", - сказал он.

По словам представителя компании, FrigorTec активно ищет возможности на рынке Азербайджана с прошлого года и уже нашла местного партнёра.

"Мы надеемся получить первый заказ уже в текущем году и с оптимизмом смотрим в будущее. Имеется серьезный потенциал сотрудничества в сфере зерноохлаждения с Азербайджаном. Это действительно большой и перспективный рынок для нас", - подчеркнул он.