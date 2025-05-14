Выросла добыча газа на месторождении «Абшерон»
Показатель добычи газа на месторождении «Абшерон» в январе-апреле текущего года на 25% больше, чем в первом квартале текущего года.
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