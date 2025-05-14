В Ташкенте обсудили интеграцию международного опыта в экономические реформы Узбекистана (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - 13 мая министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провел встречу с членами Международного консультативного совета - Альфредом Гузенбауэром, Александром Квасьневским и Штефаном Фюле, передает Trend со ссылкой на министерство.

Основное внимание в ходе встречи было уделено обсуждению стратегических направлений по привлечению иностранных инвестиций, укреплению промышленного потенциала страны и расширению торгово-экономического сотрудничества с международными партнерами.

Особое внимание участники встречи также уделили вопросам интеграции международного передового опыта в реализуемые в Узбекистане реформы, направленные на повышение конкурентоспособности национальной экономики.