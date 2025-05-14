Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Процесс избрания посла в Азербайджане близится к завершению – Исмаил Бегаи

Политика Материалы 14 мая 2025 11:04 (UTC +04:00)
Процесс избрания посла в Азербайджане близится к завершению – Исмаил Бегаи

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Процесс избрания посла Ирана в Азербайджане находится на завершающей стадии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на 36-й Международной книжной выставке в Тегеране.

По его словам, в связи с назначением посла были предприняты все необходимые шаги.

Бегаи также подчеркнул, что отношения между Ираном и Азербайджаном всегда были дружескими и находились в рамках дипломатических норм.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости