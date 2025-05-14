Процесс избрания посла в Азербайджане близится к завершению – Исмаил Бегаи

БАКУ /Trend/ - Процесс избрания посла Ирана в Азербайджане находится на завершающей стадии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на 36-й Международной книжной выставке в Тегеране.

По его словам, в связи с назначением посла были предприняты все необходимые шаги.

Бегаи также подчеркнул, что отношения между Ираном и Азербайджаном всегда были дружескими и находились в рамках дипломатических норм.

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