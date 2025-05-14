Назван объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз"

В январе-апреле текущего года на месторождении "Шах-Дениз" было добыто природного газа на 1,5% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться