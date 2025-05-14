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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 мая

Экономика Материалы 14 мая 2025 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 мая

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 мая.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9019 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0438 маната, а 100 российских рублей — 2.1290 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.9019

1 австралийский доллар

AUD

1.1000

1 белорусский рубль

BYN

0.5543

1 болгарский леви

BGN

0.9725

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1200

1 чешская крона

CZK

0.0763

1 китайский юань

CNY

0.2356

1 датская крона

DKK

0.2550

1 грузинский лари

GEL

0.6201

1 гонконгский доллар

HKD

0.2178

1 индийская рупия

INR

0.0199

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2618

10000 иранских риалов

IRR

0.0298

1 шведская крона

SEK

0.1747

1 швейцарский франк

CHF

2.0271

1 израильский шекель

ILS

0.4775

1 канадский доллар

CAD

1.2206

1 кувейтский динар

KWD

5.5314

100 казахских тенге

KZT

0.3344

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4709

1 молдавский лей

MDL

0.0979

1 норвежская крона

NOK

0.1640

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6036

1 польский злотый

PLN

0.4488

1 румынский лей

RON

0.3726

100 российских рублей

RUB

2.1290

1 сербский динар

RSD

0.0162

1 сингапурский доллар

SGD

1.3062

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2841

1 турецкая лира

TRY

0.0438

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1571

1 новозеландский доллар

NZD

1.0099

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