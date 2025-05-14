На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана запланированы геологоразведочные работы
Фото: AzerGold
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начнутся геологоразведочные работы по оценке запасов черных и цветных металлов. Работы охватят участки в Агдамском, Агдеринском, Ходжавендском и Лачинском районах.
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