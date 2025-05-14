Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Парагвая

Политика Материалы 14 мая 2025 11:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Парагвая
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Парагвая Сантьяго Пенье поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Парагвай, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Парагвай.

Верю, что нашими совместными усилиями азербайджано-парагвайские дружественные отношения получат дальнейшее развитие, сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе будет и впредь успешно продолжаться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Парагвая постоянного мира и процветания",- говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости