Российская компания рассматривает возможность поставок семян сои в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская селекционно-семеноводческая компания "ЭкоНива – Семена" рассматривает возможность поставок семян сои в Азербайджан.

Об этом в среду сказал Trend руководитель отдела продаж компании Александр Новоселов в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro в Баку.

"Мы работаем на российском рынке более 30 лет, а в Азербайджане представлены третий год. В будущем планируем поставки наших собственных достижений в области изоляции, в частности озимых сортов пшеницы. Вторым направлением, которым мы активно занимаемся, являются семена сои. У нас есть несколько сортов, разработанных собственными силами, которые имеют хороший потенциал для успешного внедрения на сельскохозяйственных площадях Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что сегодня проходит второй день 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

В этом году выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan охватывают все павильоны и открытую площадку Бакинского Экспо-центра. В них принимают участие 450 компаний из 31 страны, включая Азербайджан, Германию, США, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Китай, Южную Корею, Палестину, Финляндию, Грузию, Индию, Иорданию, Иран, Испанию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Латвию, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россию, Сербию, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан и Грецию. Национальные стенды Германии, Беларуси, Южной Кореи, Грузии, Италии, Нидерландов, Шри-Ланки, а также впервые Египта демонстрируют на выставке продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.