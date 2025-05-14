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Немецкий производитель сельскохозяйственной техники планирует выход на рынок Азербайджана

Экономика Материалы 14 мая 2025 15:36 (UTC +04:00)
Немецкий производитель сельскохозяйственной техники планирует выход на рынок Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Немецкий производитель сельскохозяйственной техники "Braun Maschinenbau GmbH" намерен поставлять свою продукцию на рынки Азербайджана и соседних стран.

Об этом в среду сказала Trend менеджер по вопросам экспорта немецкой компании "Braun Maschinenbau GmbH" Мария Кристина Кастаньотто в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

"Наша компания работает в области органического земледелия. Мы являемся производителем специальной техники, предназначенной для вспашки почвы в садах, в том числе в виноградниках, а также для очистки от сорняков. Мы хотим расширить наш бизнес на рынок Азербайджана", - сказала она.

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