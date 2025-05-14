Искусство макома Узбекистана представлено в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт мастеров искусств из Узбекистана под названием "Эхо макома", продемонстрировав уникальное сочетание узбекской и азербайджанской музыкальных традиций, сообщает Trend Life.

На открытии директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде рассказал о культурных связях братских Азербайджана и Узбекистана. Было отмечено, что концерт посвящён не только демонстрации сходств, но и различий между узбекским макомом и азербайджанским мугамом. Также было озвучено важное событие: подписан меморандум о сотрудничестве между Международным центром мугама и Институтом Узбекского национального музыкального искусства имени Юниса Раджабова, Самаркандским государственным университетом имени Шарафа Рашидова и другими культурными центрами Узбекистана.

Под руководством художественного руководителя Дастана Тахирова ансамбль исполнил как узбекские народные песни, так и мугамные композиции. Выступление собрало восторженные отклики публики, демонстрируя глубокие культурные и музыкальные связи двух народов.

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