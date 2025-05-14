В Азербайджане выросли выплаты по соцстрахованию
Поступления по внебюджетным организациям в январе-апреле текущего года увеличились на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 1 миллиарда 357,2 миллиона манатов.
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