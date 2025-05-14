В Иране увеличился объем пшеницы, закупаемой с гарантией у фермеров

Ожидается, что в текущем году в стране будет собрано 11 миллионов тонн пшеницы, а объем закупленной у фермеров пшеницы достигнет 9 миллионов тонн.

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