В Иране увеличился объем пшеницы, закупаемой с гарантией у фермеров
Ожидается, что в текущем году в стране будет собрано 11 миллионов тонн пшеницы, а объем закупленной у фермеров пшеницы достигнет 9 миллионов тонн.
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