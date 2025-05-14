Памяти легендарной Калерии Кисловой: Она работала со многими первыми лицами СССР, но именно Гейдара Алиева считала особенной личностью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 100-м году жизни в Москве скончалась легенда советского телевидения, лауреат Государственной премии СССР и многих государственных наград, заслуженный деятель искусств России Калерия Кислова

За свою долгую профессиональную жизнь Калерия Кислова работала со многими первыми лицами СССР и России - Леонидом Брежневым, Юрием Андроповым, Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, но именно великий лидер Гейдар Алиев стал для Калерии Кисловой особенной личностью. В своих воспоминаниях она с особой теплотой говорила о Гейдаре Алиеве, которого считала не только выдающимся руководителем, но и глубоким, душевным человеком. Она неоднократно подчеркивала, что работа в Азербайджане оставила у нее самые теплые впечатления, отмечала искреннюю дружбу с великим лидером Гейдаром Алиевым. Калерия Кислова неоднократно приезжала в Баку, вместе с соратниками великого лидера Гейдара Алиева была в гостях АМИ Trend.

Представляем читателям беседу Калерии Кисловой с корреcпондентом Trend, в котором она с восхищением перелистывала страницы жизни, вспоминая великого лидера Гейдара Алиева.

"Никогда в жизни не встречала настолько душевного и благородного человека, как Гейдар Алиев. Я приехала впервые в Баку 3 сентября 1978 года, будучи главным режиссером программы "Время" и личным режиссером Леонида Брежнева. Это было в преддверии визита Леонида Ильича в Баку. Сразу поехали во Дворец имени Ленина (ныне Дворец Гейдара Алиева), где должен был выступать Брежнев, и расставили камеры. Затем я вернулась в гостиницу, а вечером мы с группой пошли в ресторан. Там меня позвал к телефону зампред азербайджанского телерадиокомитета Эльшад Гулиев и попросил вновь приехать во Дворец имени Ленина. Это было где-то в двенадцать ночи. Подготовка к визиту Брежнева велась практически круглосуточно. Гейдар Алиевич собрал во Дворце имени Ленина коллектив, который готовил встречу Генерального секретаря ЦК КПСС, в том числе и съемочную группу Центрального телевидения. Смотрю, все мужчины в темных костюмах, темных галстуках, только рубашки белые. Я была единственная женщина, да еще и в белом пиджаке, и немного неловко себя почувствовала. Во время беседы Гейдар Алиев неожиданно подошел ко мне и сказал: "Калерия, давайте знакомиться", улыбнулся и сразу же расположил к себе. Никогда не забуду его приветливость и простоту. Хотя уже тогда он занимал высокий пост и был первым секретарем Компартии Азербайджанской ССР. Он попросил рассказать и показать готовность аппаратуры, как снимает каждая камера. Мы вместе просмотрели все шесть камер, расположенных в зале. Операторов в зале не было, и я лично показывала, как и с какого ракурса будет идти трансляция. Гейдар Алиев был очень внимательным человеком и с большим уважением относился к журналистам, творческим личностям и деятелям культуры. А затем на его автомобиле мы вместе объездили весь маршрут предстоящего передвижения кортежа Леонида Брежнева по городу, где были расставлены камеры. Гейдар Алиевич лично все посмотрел, задавал такие профессиональные вопросы и давал наставления, указывал на такие места нужных ракурсов для съемок, что я была просто поражена его знаниями в области телевидения! Причем, все это он делал очень тактично, чтобы не задеть мои профессиональные чувства. Я была знакома и работала со всеми первыми секретарями и членами Политбюро СССР, объездила почти все наши республики, но никто и никогда не уделял такого профессионального внимания процессу съемок", - сказала Калерия Кислова.

По словам Калерии Венедиктовны, Гейдар Алиев во время подготовки к съемочному процессу спрашивал, успела ли она посмотреть потрясающий по красоте Баку, и с такой любовью говорил об Азербайджане, что всё без слов было понятно уже по выражению его лица, эмоциям.

В то время так получилось, что Брежнев заболел и визит отложили.

"Гейдар Алиевич договорился с руководством Центрального телевидения СССР, что наша группа останется в Баку до приезда Брежнева. И получилось так, что вместо трех дней мы остались в Азербайджане на целый месяц. Это был сказочный и незабываемый месяц! Нас везде встречали с большим уважением и любовью. Работали мы много, мне даже удалось полетать с Гейдаром Алиевичем над республикой, увидеть множество замечательных мест, стать свидетелем того, с какой любовью простой народ относился к этой великой личности. Леонид Ильич очень любил Азербайджан и относился с большим уважением к Гейдару Алиевичу. В день прилета Брежнева был обед в резиденции, и меня на него пригласили, хотя вообще-то по протоколу не принято было приглашать режиссера телевидения. Гейдар Алиевич первым предпринял такой шаг. Когда пришел Леонид Ильич, Гейдар Алиевич начал всех своих представлять. С одной стороны выстроились гости из Москвы, с другой – высокие чины Азербайджана, а я посередине. И когда дошли до меня, Гейдар Алиевич, улыбаясь, сказал: "А это наша "Мисс Телевидение" – Калерия". Интересно, что Брежнев сначала меня не узнал, видимо, подумал, что я возглавляю азербайджанское телевидение. И только когда ему сказали, что я из Москвы и "та самая Кислова", он очень удивился, расцеловал меня в обе щеки, и после этого всегда называл меня "Наша "Мисс Телевидение", - сказала Калерия Кислова.

После того, как Гейдар Алиев занял пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, Калерия Кислова часто ездила с ним в различные регионы Союза и столицы республик - Тбилиси, Алма-Ату, Киев и т.д., и опять же воочию видела, как тепло встречали его люди, с каким большим вниманием и заботой относился к ним Гейдар Алиев.

"Это был удивительный человек, для которого, несмотря на огромную государственную работу, важно было благополучие граждан страны. Он часто выходил из машины и общался с людьми, совершенно по-простому. В те годы никто из руководства страны не выходил к народу. Гейдар Алиевич лично знакомился с людьми, интересовался их жизнью, работой, зарплатой, вникал во все просьбы простых тружеников и давал распоряжения для решения проблем. Более того, Гейдар Алиевич был единственным руководителем бывшего Советского Союза, который лично общался и даже обедал и ужинал с сопровождающими его в командировках журналистами. Он был очень искренним и открытым человеком, со своей обаятельной улыбкой и искренним отношением к простым людям, всегда интересовался - хорошо ли питаемся, хорошо ли нас устроили, интересовался дальнейшими планами и помогал во всем. Я знала всех руководителей союзных республик, но Гейдар Алиевич был особенным, с ним по-человечески было легко и интересно работать. Позже мы с ним по работе объездили весь СССР, и я ни разу не видела, чтобы он на кого-то смотрел свысока. Он был с каждым из нас на равных, относился с отеческой заботой. Для меня это были незабываемые мгновения жизни рядом с этой великой личностью - добрым, отзывчивым, культурным, трудолюбивым, кто навсегда остался в моей памяти особенным начальником, человеком и добрым другом», - сказала Калерия Кислова.

Калерия Венедиктовна с болью в душе вспоминала 1981 год, когда в Новосибирске один за другим ушли из жизни ее родители. В эти тяжелые дни первым ее поддержал Гейдар Алиев.

"Они жили в Новосибирске, я поехала туда, в город, в котором я давно не жила и растеряла там друзей и родных, а тут похороны мамы... Представьте мое удивление, когда в Новосибирске меня позвали на телефонную связь с Баку. Это был Гейдар Алиев. "Калерия, я звоню, чтобы выразить вам от своего имени и имени Зарифы Азизовны свои глубокие соболезнования. Скажите, чем я могу вам помочь? Не стесняйтесь, говорите, я знаю, вам сейчас очень тяжело и необходима помощь", - сказал Гейдар Алиевич. Я ответила: "Да что вы, Гейдар Алиевич! Спасибо вам большое". Это событие стало знаковым в самый тяжелый период моей жизни, потому что никто из моих московских руководителей, с которыми я дружила, и которые прекрасно знали, что я там, и в каком положении, мне не позвонил и не сказал этих слов, не оказал внимание и поддержку", - сказала Калерия Кислова.

Более того, Гейдар Алиев однажды фактически спас сына Калерии Венедиктовны от смерти. Ее сыну было 14 лет, и у него случился приступ аппендицита. Его увезли в институт Склифосовского, где поставили "диагноз"… "симуляция", и отправили домой. На следующий день у него лопнул аппендикс, и он без сознания был доставлен в больницу. Операция длилась шесть часов, и юноша был помещен в реанимацию. Все это время мать не могла найти себе места, металась из угла в угол, ведь все могло закончиться летальным исходом. А вечером ей позвонил начальник личной охраны Гейдара Алиева Александр Иванов, чтобы обсудить текущие дела. И Калерия Венедиктовна рассказала о своей беде.

"Утром, когда приехала в больницу, была удивлена большим количеством врачей, профессоров, вплоть до министра здравоохранения. Как выяснилось, Гейдар Алиевич был возмущен действиями врачей института Склифосовского, и было поручено, чтобы ему в приемную докладывали о состоянии здоровья моего сына несколько раз в день! Фактически благодаря усилиям Гейдара Алиевича мой сын был возвращен к жизни! И Зарифа Азизовна все время спрашивала о состоянии здоровья моего сына. А ведь они даже не знали моего сына, но какое участие в моей судьбе!" - сказала Калерия Кислова.

А однажды, узнав, что Калерия Венедиктовна серьезно больна, Гейдар Алиев отправил к ней своего личного врача, который вылечил ее всего за три дня. Более того, ей была выделена квартира.

"Он всегда приходил на помощь, никогда не спрашивал напрямую, но всегда знал, кому нужна помощь и какая. Было и такое в моей жизни, что он спас меня, когда я очень сильно болела. За такую заботу безмерно благодарю его до сих пор! А когда я вышла на работу, позвонили и сказали, что мне выделили квартиру. Я подумала, что это розыгрыш, ведь я же не писала никаких заявлений на квартиру. Оказалось, что доктор вернулся от меня и Гейдар Алиевич спросил: «В каких условиях она живет?» А он рассказал, что у меня старенькая жилплощадь в 39 квадратных метров. Вот таким он был человеком! Поэтому я просто боготворила человека, который спас моего ребенка, помог мне, когда я болела. Никогда и никто из всех представителей руководства, с которыми я работала, не сделал для меня так много, сколько сделал Гейдар Алиев. В нем поражали оптимизм, внимательное отношение к людям и безграничная любовь к родине, забота и внимание даже к совершенно незнакомым людям", - сказала Калерия Кислова.

И эти воспоминания вечны…

"Прошло много лет с тех пор, как Гейдар Алиев уехал из Москвы. Прошло много лет с тех пор, как его не стало. А его бывшая команда, те, кто остался, до сих пор встречаются и отмечают день памяти - 12 декабря и день его рождения - 10 мая.

Мы всегда говорим: "Мы - команда Гейдара Алиевича!" - завершила беседу Калерия Венедиктовна.

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