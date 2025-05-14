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Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 14 мая 2025 12:43 (UTC +04:00)
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий по обеспечению надежной охраны государственной границы и противодействию незаконной миграции задержаны 2 нарушителя государственной границы.

Об этом в среду сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было отмечено, что 7 мая на служебной территории погранотряда «Лянкяран» Командования пограничных войск ГПС был задержан гражданин Йеменской Республики Баидаха Могбел Абдулраззаг, 1986 года рождения. 9 мая на служебной территории погранотряда «Загатала» при попытке нарушения государственной границы был задержан гражданин Королевства Марокко Туиджар Мохамед, 1990 года рождения.

Было установлено, что задержанные намеревались нелегально мигрировать в страны Европы транзитом через территорию Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия по данным фактам продолжаются.

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Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны лица, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана (ФОТО)
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