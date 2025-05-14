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Испанская упаковочная компания нацелена на сотрудничество с Азербайджаном

Экономика Материалы 14 мая 2025 20:10 (UTC +04:00)
Испанская упаковочная компания нацелена на сотрудничество с Азербайджаном

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Испанская компания Ulma Packaging нацелена на сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом в среду сказала Trend менеджер по продажам испанской компании Ulma Packaging Виктория Степаненко в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan) в Баку.

"Головной офис нашей компании находится в Испании. Мы производим упаковочное оборудование для свежих продуктов. Мы сотрудничаем со многими брендами и в целом постоянно находимся в поиске новых рынков для партнерства. Также мы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими компаниями. На данный момент у нас уже есть договоренность с одной азербайджанской компанией. Однако на этом мы останавливаться не собираемся и постараемся максимально использовать все возможности для сотрудничества. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Азербайджаном, и именно поэтому принимаем участие в этой выставке", - добавила она.

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