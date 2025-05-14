Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации Национального университета обороны Турции, возглавляемой заместителем ректора университета, профессором Талатом Джанболатом, в составе руководства и преподавателей Института ВВС и Института ВМС Национального университета обороны братской страны, а также слушателей курса "Управление штабом".

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита гости посетили Военно-воздушные и Военно-морские силы Азербайджана.

В ходе проведенных встреч турецкой делегации было подробно рассказано о деятельности ВВС и ВМС Азербайджана, были представлены брифинги.

В соответствии с планом гости посетили Н-скую воинскую часть ВВС, а также Центр морских операций ВМС и военные корабли.

В ходе визита были даны ответы на все вопросы, интересующие делегацию братской Турции", - говорится в сообщении ведомства.

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